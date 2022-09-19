Отопление включили в половине жилых домов Москвы

Отопление включили в половине жилых зданий Москвы, а это более чем 15,5 тысячи объектов. Также тепло подаётся в 78% социальных учреждений столицы: школы, детсады, больницы и поликлиники. Об этом сообщает Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК).

"Специалисты ПАО МОЭК во всех случаях отсутствия тепла на включённых объектах в оперативном порядке оказывают техническую помощь и совместно с коммунальными службами социальной и жилищной сферы ведут работу по устранению возникающих неисправностей и наладке оборудования для обеспечения теплоснабжения потребителей в установленные сроки", — отметил руководитель центрального диспетчерского управления компании Валерий Маслов.