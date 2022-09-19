"Пострадает имидж хоккея": Знаменитый словацкий нападающий требует продолжить бойкот сборной России

Обладатель Кубка Стэнли 2013 года в составе "Чикаго Блэкхокс" словак Михал Гандзуш считает, что Международной федерации хоккея (ИИХФ) не стоит прерывать отстранение сборной России от крупнейших соревнований. Об этом сообщает Sport Aktuality.

На прошлой неделе президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что полугодовой конгресс организации, который пройдёт в турецком Белеке с 29 сентября по 1 октября, рассмотрит возможные сценарии возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионат мира.

"ИИХФ не следует искать способы вернуть Россию и Белоруссию на международную арену. Это очень плохо. Имидж хоккея может сильно пострадать. Мы должны объединиться и продолжить бойкотировать эти страны", — сказал Гандзуш.