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Опубликовано 19 сентября 2022, 14:42

Хинштейн: Минюст поддержал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Александр Хинштейн. Фото © Агентство "Москва"

Александр Хинштейн. Фото © Агентство "Москва"

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил ТАСС, что Министерство юстиции подготовило положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

"Этот отзыв направлен в правительство. Дальше он будет уже рассматриваться на комиссии (правительства. Прим. Лайфа) по законопроектной деятельности, которая примет окончательное решение", — рассказал парламентарий.

В Госдуме объяснили, как будет работать законопроект против пропаганды ЛГБТ и педофилии
В Госдуме объяснили, как будет работать законопроект против пропаганды ЛГБТ и педофилии

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что слушания Госдумы по поводу законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ пройдут 10 октября. Политик выразила надежду, что ГД одобрит данный законопроект.

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Матвей Шандрыголов
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