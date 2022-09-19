НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 сентября, 11:42

Хинштейн: Минюст поддержал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

<p>Александр Хинштейн. Фото © <a href="https://www.mskagency.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Агентство "Москва"</a></p>

Александр Хинштейн. Фото © Агентство "Москва"

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил ТАСС, что Министерство юстиции подготовило положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

"Этот отзыв направлен в правительство. Дальше он будет уже рассматриваться на комиссии (правительства. Прим. Лайфа) по законопроектной деятельности, которая примет окончательное решение", — рассказал парламентарий.

В Госдуме объяснили, как будет работать законопроект против пропаганды ЛГБТ и педофилии

В Госдуме объяснили, как будет работать законопроект против пропаганды ЛГБТ и педофилии

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что слушания Госдумы по поводу законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ пройдут 10 октября. Политик выразила надежду, что ГД одобрит данный законопроект.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров