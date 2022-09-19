Хинштейн: Минюст поддержал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Александр Хинштейн. Фото © Агентство "Москва"
Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил ТАСС, что Министерство юстиции подготовило положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.
"Этот отзыв направлен в правительство. Дальше он будет уже рассматриваться на комиссии (правительства. — Прим. Лайфа) по законопроектной деятельности, которая примет окончательное решение", — рассказал парламентарий.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что слушания Госдумы по поводу законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ пройдут 10 октября. Политик выразила надежду, что ГД одобрит данный законопроект.