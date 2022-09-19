В Курской области отменили празднование Дня варенья
Губернатор Курской области Старовойт отменил празднование Дня варенья
Губернатор Курской области Роман Старовойт принял решение об отмене празднования Дня варенья, об этом он написал в своём телеграм-канале. Все сладости, которыми планировалось угощать гостей праздника, отправятся российским военным в зону проведения СВО.
Он подчеркнул, что власти региона регулярно поддерживают российских военных, закупая на пожертвования оптические приборы, электронику, спецснаряжение и квадрокоптеры. Старовойт отметил, что важно помогать российским военным.
"Конечно, нельзя сворачивать все культурные или спортивные мероприятия, но на первом плане у нас должна быть победа, и все силы бросим для её достижения. Слава нашим защитникам, вместе победим", — заключил губернатор.
Ранее в некоторых регионах России начали отменять праздничные мероприятия, ссылаясь на неподходящую для этого обстановку. Так, в Советске Калининградской области отменили День города, объяснив решение неэтичностью народных гуляний во время проведения СВО.
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