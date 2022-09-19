Посла Белоруссии вызывают в молдавский МИД из-за высказываний Лукашенко

Белорусского посла в Молдавии Анатолия Калинина решено вызвать в Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) в связи с недавними заявлениями президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил в понедельник на странице в соцсетях официальный представитель молдавского ведомства Даниел Водэ.

Высказывания, которые так расстроили Кишинёв, прозвучали на патриотическом форуме "Это наша история!" по случаю Дня народного единства в Белоруссии. Лукашенко заявил, что Штаты сталкивают европейские страны и Россию на территории Украины, и предупредил, что в другой раз на месте Незалежной будут страны Прибалтики, Молдавия, Румыния, Сербия или Польша. Кстати, МИД Румынии тоже не обрадовался такому прогнозу Лукашенко и вызвал временного поверенного в делах Белоруссии Сергея Жартуна для разъяснений.