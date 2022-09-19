ЦБ Египта не получал указаний по внедрению платёжной системы "Мир"

Центробанк Египта не получал распоряжений по внедрению российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщили в самом ведомстве арабской республики.

"На сегодняшний день у нас нет новых вводных по этому вопросу. Центробанк ещё не получал официальных распоряжений по внедрению российской платёжной системы", — сказали в ЦБ.

Однако этот вопрос активно обсуждается в местных СМИ. Так, новостной портал "Масрави", ссылаясь на источники в банковской сфере, рассказал, что в Египте всё ещё изучается возможность приёма платежей в российских рублях через систему "Мир" из-за множества технических деталей. За реализацию проекта отвечает египетская платёжная система "Миза", пишет издание.

Авторы публикации добавляют, что решение вопроса позволит использовать вырученные рубли для оплаты счетов за импорт пшеницы. В Египте уверены, что введение российской платёжной системы поможет не только возвращению туризма, но и уменьшению давления на доллар. Говоря о рисках, собеседник издания указал на экономические выгоды от реализации проекта и привёл в пример европейские страны, которые расплачиваются за поставки российского газа в рублях.