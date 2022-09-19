"Улыбочку!": Веселье Байдена на похоронах Елизаветы II взбесило скорбящих британцев

Американский президент Джо Байден снова оконфузился на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Войдя в траурный зал, он с энтузиазмом начал общаться с присутствующими и заразительно смеяться. Его поведение не оценили и сравнили с похожим случаем, когда в 2013 году бывший лидер США Барак Обама смеялся на церемонии прощания с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой.

Байден рассмеялся на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Видео © Twitter / خالد اسكيف

На опубликованных кадрах видно, что единственный, кто выбивается из толпы скорбящих, — это американский президент Джо Байден. Он заходит в зал, взяв за руку супругу Джилл, но, видимо, забывает, куда пришёл, и начинает смеяться и общаться со знакомыми. Судя по видео, многих присутствующих возмутила эта выходка и презрительные взгляды скорбящих устремились на хихикающего политика.

"Президент США Джо Байден посещает похороны королевы Елизаветы II в весёлом настроении, что побудило многих сравнить его улыбку со смехом Барака Обамы и его селфи на похоронах Нельсона Манделы в 2013 году", — написал автор ролика в подписи к видео.

44-й президент США Барак Обама на похоронах экс-президента ЮАР Нельсона Манделы в 2013 году. Фото © Кадр из видео / twitter / خالد اسكيف