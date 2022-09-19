"Улыбочку!": Веселье Байдена на похоронах Елизаветы II взбесило скорбящих британцев
Видео веселящегося Байдена на похоронах Елизаветы II разозлило скорбящих британцев
Американский президент Джо Байден снова оконфузился на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Войдя в траурный зал, он с энтузиазмом начал общаться с присутствующими и заразительно смеяться. Его поведение не оценили и сравнили с похожим случаем, когда в 2013 году бывший лидер США Барак Обама смеялся на церемонии прощания с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой.
Байден рассмеялся на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Видео © Twitter / خالد اسكيف
На опубликованных кадрах видно, что единственный, кто выбивается из толпы скорбящих, — это американский президент Джо Байден. Он заходит в зал, взяв за руку супругу Джилл, но, видимо, забывает, куда пришёл, и начинает смеяться и общаться со знакомыми. Судя по видео, многих присутствующих возмутила эта выходка и презрительные взгляды скорбящих устремились на хихикающего политика.
"Президент США Джо Байден посещает похороны королевы Елизаветы II в весёлом настроении, что побудило многих сравнить его улыбку со смехом Барака Обамы и его селфи на похоронах Нельсона Манделы в 2013 году", — написал автор ролика в подписи к видео.
44-й президент США Барак Обама на похоронах экс-президента ЮАР Нельсона Манделы в 2013 году. Фото © Кадр из видео / twitter / خالد اسكيف
Ранее Лайф рассказывал, что Байден достал шпаргалку и переписал текст из неё в книгу соболезнований в связи со смертью Елизаветы II. На опубликованных кадрах показано, что президент входит в зал вместе с супругой Джилл и садится за стол, чтобы оставить слова соболезнования в прощальной книге, а затем, никого не стесняясь, достаёт листок с подготовленным Белым домом текстом и списывает.
Кадр из видео / Twitter / خالد اسكيف