Тело двухлетней девочки нашли в игровом домике детсада в Тобольске

Воспитатели детского сада города Тобольска Тюменской области сделали страшную находку в игровом домике во время утренней прогулки: тело бездыханной двухлетней девочки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

При осмотре тела малышки каких-либо телесных повреждений не выявлено, но точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников дошкольного образовательного учреждения", — сказано в сообщении пресс-службы регионального СУ СК.