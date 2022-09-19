Рабочие из Башкирии помогают восстанавливать инфраструктуру ЛНР

Более 50 специалистов по дорожным работам и строителей из Республики Башкортостан помогают восстанавливать инфраструктуру ЛНР, сообщает телеканал БСТ.

Так, в городе Красный Луч в результате попадания украинской "Точки-У" было разрушено более 500 построек, из которых около ста — многоквартирные дома, а также 12 социальных объектов. Здесь бригада из Башкирии приступает к работе после разминирования территории сапёрами.

Среди объектов работы строителей — не только пострадавшие от боевых действий здания, которым требуется обновление фасадов, крыш и окон. На территории ЛНР восстановления требует множество аварийных домов, уход за которыми не осуществлялся десятилетиями.

"Мы восстановили 14 объектов и четыре многоквартирных дома. Ещё предстоит 11 объектов, в числе которых — три жилых дома", — заявил руководитель аппарата Правительства Башкирии Азамат Абдрахманов.

Особое внимание уделяется дорожным работам, которые требовались этому региону и ранее, а многочисленные колонны военной техники лишь усугубили ситуацию. Для этого в Донбасс был привезён целый асфальтобетонный завод мощностью 1000 тонн готового материала в сутки.

Все рабочие из Башкирии сами вызвались в командировку в регион. Один из них — Дмитрий Хакимов, чей дед помогал освобождать Донбасс ещё во времена Великой Отечественной.

"У меня воевал дед в 112-й Башкавдивизии, занимал должность майора. Я на правах отчизны решил сюда поехать. Потому что здесь были боевые действия, хотел бы повидать, где он был", — объяснил Дмитрий.