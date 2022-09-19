Серотонин прямо в мозг: Почему индейка с джемом — это ключ к счастью осенью

Осенью жители России особенно остро нуждаются в гормоне счастья. Чтобы его получить, необязательно ждать яркого солнца над головой, достаточно правильно сочетать продукты, посоветовал слушателям "Радио Sputnik" врач-диетолог Алексей Ковальков.

"Основная проблема осени в Центральной России заключается в нехватке серотонина. Дело в том, что этот гормон счастья вырабатывается при ярком солнечном свете, а у нас, к сожалению, свинцовое небо большую часть дня", — отметил Ковальков.

Ключом к увеличению количества гормона счастья в организме станет особая аминокислота — триптофан. Загвоздка кроется в том, что триптофан не способен преодолеть гематоэнцефалический барьер, так как ему препятствуют другие аминокислоты. Однако есть способ обойти такую преграду. Для этого нужно сочетать индейку, которая содержит триптофан, и джем, который обеспечит скачок инсулина, благодаря чему аминокислота достигнет мозга, поспособствовав улучшению настроения.