Серотонин прямо в мозг: Почему индейка с джемом — это ключ к счастью осенью
Диетолог Ковальков объяснил, почему индейка с джемом — это ключ к счастью осенью
Осенью жители России особенно остро нуждаются в гормоне счастья. Чтобы его получить, необязательно ждать яркого солнца над головой, достаточно правильно сочетать продукты, посоветовал слушателям "Радио Sputnik" врач-диетолог Алексей Ковальков.
"Основная проблема осени в Центральной России заключается в нехватке серотонина. Дело в том, что этот гормон счастья вырабатывается при ярком солнечном свете, а у нас, к сожалению, свинцовое небо большую часть дня", — отметил Ковальков.
Ключом к увеличению количества гормона счастья в организме станет особая аминокислота — триптофан. Загвоздка кроется в том, что триптофан не способен преодолеть гематоэнцефалический барьер, так как ему препятствуют другие аминокислоты. Однако есть способ обойти такую преграду. Для этого нужно сочетать индейку, которая содержит триптофан, и джем, который обеспечит скачок инсулина, благодаря чему аминокислота достигнет мозга, поспособствовав улучшению настроения.
Ранее врач-терапевт Софья Маликова рассказала, что отрицательные эмоции, которые человек испытывает осенью, провоцируют боли и спазмы в кишечнике, что нередко приводит к воспалению слизистой и эрозии.
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