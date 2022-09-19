Раскрыты глубинные причины отказа ФРГ запустить "Северный поток – 2", и Украина тут ни при чём
Экономист Смирнов объяснил глубинные причины отказа ФРГ запустить "Северный поток – 2"
Доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов в беседе с Лайфом оценил заявление Германии о невозможности запуска "Северного потока – 2".
По его словам, заморозка газопровода усиливает противоречия не только между Евросоюзом и Россией, но и внутри стран – членов ЕС. Причём такая разнонаправленность интересов, как ничто другое, демонстрирует сильный уровень зависимости отдельных государств от поставок российского газа. Вместе с тем Смирнов отметил, что из состояния приостановки, в котором сейчас находится проект "Северный поток – 2", будет довольно сложно выйти.
"Правительство Ангелы Меркель изначально продвигало данный проект, считая его путём к безуглеродному будущему Германии. Однако изначально этот трубопровод критиковался из-за того, что он усилит зависимость Германии от природного газа из России. Похоже, "Северный поток – 2" был интересен лишь Германии, но противоречил целям формирования энергетического союза в ЕС", — считает эксперт.
Собеседник Лайфа также отметил, что в настоящее время и в самой Германии, в её нынешнем правительстве много "зелёных", которые в последние годы выступали за снижение зависимости от природного газа и переход к возобновляемой энергетике. Ещё до начала специальной военной "Операции Z" "Северный поток – 2" сталкивался с давлением и вызывал в Европе споры, в частности, его сертификация была приостановлена ещё осенью 2021 года.
"Так что вряд ли данный проект будет разморожен и запущен даже в среднесрочной перспективе. Неслучайно в этой связи Россия уже начала изыскивать возможности перенаправить в среднесрочной перспективе газ, предназначенный для "Северного потока – 2", в страны Азии", — заключил экономист.
Напомним, ранее премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" больше никогда не будет запущен в связи с утратой доверия Правительства Германии по отношению к России. Так он прокомментировал предложение президента страны Владимира Путина снять Европе санкции с "Северного потока – 2", если ей "приспичило".
ТАСС/EPA