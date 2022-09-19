Раскрыты глубинные причины отказа ФРГ запустить "Северный поток – 2", и Украина тут ни при чём

Доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов в беседе с Лайфом оценил заявление Германии о невозможности запуска "Северного потока – 2".

По его словам, заморозка газопровода усиливает противоречия не только между Евросоюзом и Россией, но и внутри стран – членов ЕС. Причём такая разнонаправленность интересов, как ничто другое, демонстрирует сильный уровень зависимости отдельных государств от поставок российского газа. Вместе с тем Смирнов отметил, что из состояния приостановки, в котором сейчас находится проект "Северный поток – 2", будет довольно сложно выйти.

"Правительство Ангелы Меркель изначально продвигало данный проект, считая его путём к безуглеродному будущему Германии. Однако изначально этот трубопровод критиковался из-за того, что он усилит зависимость Германии от природного газа из России. Похоже, "Северный поток – 2" был интересен лишь Германии, но противоречил целям формирования энергетического союза в ЕС", — считает эксперт.

Собеседник Лайфа также отметил, что в настоящее время и в самой Германии, в её нынешнем правительстве много "зелёных", которые в последние годы выступали за снижение зависимости от природного газа и переход к возобновляемой энергетике. Ещё до начала специальной военной "Операции Z" "Северный поток – 2" сталкивался с давлением и вызывал в Европе споры, в частности, его сертификация была приостановлена ещё осенью 2021 года.