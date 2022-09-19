"Сочи" подписал контракт с бывшим футболистом "Зенита" Джорджевичем

Черногорский нападающий Лука Джорджевич стал футболистом "Сочи". Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

28-летний форвард перешёл в российскую команду на правах свободного агента. За сочинцев он будет выступать под 11-м номером.

В минувшем сезоне Джорджевич играл за датский "Вайле". Российским болельщикам он знаком по выступлениям за петербургский "Зенит", тульский "Арсенал" и московский "Локомотив".