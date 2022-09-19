Почему гауляйтер Николаева Виталий Ким сбежал из города Глава Николаевской администрации — яркий символ Украины, заряжавший горожан своим оптимизмом, — пропал из города. Появилась информация, что Ким бежал в соседнюю Одессу. Кто он такой? 61955 61955 Обложка © VK / "Ведомство"

Звезда Виталия Кима стабильно то зажигается, то гаснет. Он умудрился дважды обанкротиться до наступления тридцатилетия, а в 40 оставил бизнес и удачно подался в политику. В последнее время чиновник стал одним из популярных видеоблогеров Украины. Однако он уже несколько дней себя никак не проявляет, а в Николаеве развешаны листовки с фотографией Кима и подписью "Разыскивается". Горожане уверены, что Ким сбежал в Одессу.

В самом Николаеве проходят фильтрационные мероприятия. Военные и теробороновцы проверяют сотовые телефоны и компьютерную технику прохожих на предмет возможных связей с Россией. Активисты призвали жителей города придерживаться правил безопасности, чтобы избежать задержания и допросов.







Ситуация в городе напряжённая, и повод для бегства у Кима действительно имеется — Одесса находится всего в ста километрах от Николаева и гораздо лучше защищена.

На днях Минобороны РФ сообщило о поражении высокоточным оружием позиций украинских войск в районе Николаева, в частности 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, а также штаба и базы подготовки Отдельного центра спецопераций "Юг" ВСУ. По данным Минобороны РФ, за сутки потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей.

Выгорание видеоблогера

Виталий Ким стал популярным именно с приходом на Украину сил СВО, когда его советник по коммуникациям — Виктория Олейник — создала телеграм-канал. Чиновник активно самоутверждался в соцсетях, записывая ироничные скетчи. Его непременная фраза — "Доброго вечора, ми з Украïни!" — стала вирусной. Она теперь штампуется на кружках, сумках, бейсболках и футболках.

Фото © YouTube / "Гроші"

Одно время иностранцы даже прочили Кима на место Зеленского, об этом, к примеру, писали в The Times , который называл Кима "харизматичным губернатором". Впрочем, после прилёта в конце марта в здание Николаевской ОГА крылатой ракеты, обвалившей центральную часть здания, где находился кабинет Кима, пыл чиновника несколько поубавился.

Похоже, что Ким выгорел. Своё последнее видеообращение он разместил в телеграм-канале Николаевской ОГА ещё 11 сентября. С тех пор никаких видеороликов, только официальные репосты Зеленского. Поскольку Ким больше недели не показывается, есть сомнения, жив ли он вообще. Впрочем, в понедельник в его аккаунте появилось скупое поздравление спасателей с профессиональным праздником, что очень не похоже на обычный стиль чиновника. Кто его написал — непонятно.

Тернистый путь "слуги народа"

Будущий гауляйтер родился в Николаеве в 1981 году в семье корейца-спортсмена и украинки из Тернополя. Окончил местную гимназию № 2 и Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова по специальности "экономика предприятий".

Виталий Ким получил от Зеленского орден за особые заслуги в защите государственного суверенитета © YouTube / Телеканал ICTV

Уже в 18 лет вместе с партнёрами основал строительную компанию S.DEVELOP, занимающуюся строительством жилых домов в Николаеве, Херсоне и Запорожье, в том числе и жилых комплексов "Апельсин", "Концерт", "Уютный".

Всего, согласно данным украинских бизнес-реестров, Ким был руководителем восьми компаний разной направленности — от электромонтажных и рестораторских до издательских. Ким дважды проходил процедуру банкротства. В 2019 году он неожиданно переписал компании на партнёров, в том числе и на жену Юлию, и стал волонтёром Николаевского отделения партии "Слуга народа".

Его энергичность оценил Зеленский, который поставил того руководителем избирательного штаба партии, а в ноябре 2020 года и главой Николаевской областной организации.

Согласно последней декларации, Ким является собственником пяти квартир общей площадью 406,4 квадратных метра. Также чиновник указал 412 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности и заработную плату на должности главы ОГА — 52 тысячи 259 гривен. На валютных счетах у Кима — $160 тысяч. Чиновник зарегистрировал также седан Mercedes-Benz E200 2015 года выпуска и Volkswagen Touareg R-Line 3.0 V6 TDI 2020 года выпуска.

У его жены имеется $105 тысяч, 52 тысячи гривен и ещё 50 тысяч дохода от предпринимательской деятельности. Женщина владеет рекламным агентством ООО "Медиа группа" и ООО "Дуэт-плюс". На неё записан паркетник Subaru XV 2017 года выпуска.

По данным Лайфа, Ким живёт в Николаеве в Корабельном переулке, 9 и на улице Чигрина, 22. Чиновника можно услышать по номерам: +380512421080 и +380635738081 — на последний зарегистрирован телеграм Кима.

Авторы Станислав Сенькин