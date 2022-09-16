Как продюсер "Квартала-95" Андрей Ермак стал главным русофобом Украины Контрабанда, теневые схемы закупки оружия и чёрный рынок "гуманитарки" — сфера интересов офиса Зеленского, которым руководит его друг, 50-летний Андрей Ермак. Что о нём известно? 44687 44687 Андрей Ермак. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Planet Pix / ZUMA

— Наша задача — сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но их дети и внуки, Россия заплатит за всё, — на следующий день после этого призыва главы Офиса президента Украины Андрея Ермака диверсанты подорвали автомобиль дочери российского философа Андрея Дугина — Дарьи.

Ермак считается серым кардиналом Украины, его роль в последнее время необычайно выросла. Например, именно он просил генсека НАТО повлиять на Берлин, который игнорирует просьбы о военной и финансовой помощи. После этого риторика европейских лидеров вновь сменилась на русофобскую.

Вассал британской короны

На днях Ермак презентовал Киевский договор по безопасности, где предлагается создать документ, объединяющий Киев с Германией и Францией, США, Британией, Канадой, Австралией и Турцией, — они должны гарантировать безопасность Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (справа налево) во время общения по видеосвязи с экс-президентом США Биллом Клинтоном (на мониторе) в Ситуационной комнате. Фото © ТАСС / Planet Pix / ZUMA

Договор подготовлен рабочей группой под руководством экс-генсека НАТО, советника президента Украины Андерса Фога Расмуссена и самого Ермака и выпущен на фоне сокращения военной помощи западными странами. Поскольку подписывать документ западные страны явно не будут, он имеет цель поддержать дух ВСУ. Сам документ писался под диктовку из Британии.

Офис президента во главе с Ермаком ориентируется на британских партнёров в пику проамериканской группе, усилившейся после назначения в Киев посла США Бриджит Бринк. Главой этой группы считается главком ВСУ Валерий Залужный. Обе группы радикально настроены против России, разница лишь в том, что американцы недовольны масштабами хищения оружия и гуманитарной помощи, которую они поставляют воюющей Украине. И главным аферистом команды Зеленского они считают как раз Ермака.

По данным самих американцев, офис наживается на каждой поставке вооружения. Схема такая: Украина закупает у Запада оружие по завышенным ценам, например приобретает у Румынии снаряды для РСЗО "Град" по €3240 за единицу, хотя их стоимость не превышает €2500, разницу на Банковой кладут себе в карман и распределяют между всеми членами сделки.





Американцы могут влиять на Ермака с помощью Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) — органа, созданного непосредственно Госдепом с привлечением американских специалистов. Чтобы устранить угрозу, Ермак продавил правки в Раде по НАБУ и взял под полный контроль Конституционный суд Украины. Однако в начале сентября дипломаты из Посольства США на Украине связались с Ермаком и обещали остановить финансовую помощь, если поправки пройдут через Раду.

После этого внештатный агент бюро Евгений Шевченко обнародовал информацию, что офис Зеленского и депутаты фракции "Слуга народа" причастны к хищению гумпомощи в Запорожье. По словам Шевченко, в схеме участвовали сам Ермак со своим замом, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян — вице-президент и руководитель запорожского филиала фонда "Солидарность", учредителем которого является криминальный авторитет Александр Петровский по кличке Нарик, который крышует днепровских олигархов.

Александр Петровский (Налекрешвили) — Нарик. Фото © skelet.info

Кроме политиков и криминала в схеме в качестве исполнителей участвовали запорожские чиновники: губернатор Александр Старух, его зам, а также один депутат и секретарь Запорожского облсовета. Согласно докладу НАБУ, за полгода они украли 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей.

Главный продюсер команды Зеленского

Будущий глава президентского офиса родился в Киеве в семье киевлянина и уроженки Ленинграда. Его отец работал в 1989 году начальником отдела кадров торгового представительства СССР в Афганистане.

В Институте международных отношений Киевского университета им. Шевченко Ермак получил степень магистра по международному частному праву и диплом референта-переводчика английского языка. После чего работал адвокатом.

Студия "Квартал-95". Фото © Wikipedia / Vadim Chuprina

У Ермака была бурная финансовая и юридическая деятельность. Счастливый билет он вытащил в 2011-м, когда стал сотрудничать с компанией "Студия Квартал-95" в качестве продюсера. В 2018 году, когда Зеленский заявил о президентских амбициях, Ермак стал членом избирательного штаба.

Квартальцы присутствовали на дебатах перед выборами президента Украины. Фото © Wikipedia

До своей победы Зеленский ориентировался на русскоязычный электорат юго-востока Украины, обещая ему закончить всё миром. Однако считается, что именно Ермак побудил президента скорректировать курс в сторону "ценностей Майдана". Известно, что брат Ермака Денис в 2014-м участвовал в карательной операции в Донбассе в составе нацистского батальона "Айдар"* и был демобилизован с контузией и травмой глаз.

Впрочем, его никогда не считали своим. Например, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявлял, что Ермак — крот, который якобы работает в интересах Москвы, сливая секретную информацию. Бывший гауляйтер Луганщины и депутат Верховной рады, генерал МВД Геннадий Москаль высказывался ещё резче.

— Россияне открыто говорят: "Что там ваш Тимофеев делает?" Я спрашиваю: "Какой Тимофеев?" — "Ну, да это же агентурный позывной Ермака в России", — рассказал Москаль в эфире украинского Пятого телеканала.

Вся карьера Ермака построена на скандалах, его неоднократно ловили на торговле госдолжностями. Именно так якобы получил пост главы СНБО Украины Алексей Данилов, который в 90-е был членом крупной луганской ОПГ. Но, несмотря на все скандалы, критику, в том числе и со стороны американцев, Зеленский не предаёт главу своего офиса.

Формально глава президентского офиса живёт скромно: по последней декларации, годовой доход Ермака составил всего 256 тысяч гривен, у него есть квартира площадью 108 квадратов и седан Тoyota Camry. Ермак является владельцем акций в девяти компаниях.

Успех Ермака многие связывают с его абсолютной лояльностью Зеленскому. Он никогда не оставляет президента в одиночестве, даже от коронавируса политики лечились вместе в Киеве — в Феофании.

Авторы Станислав Сенькин