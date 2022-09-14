Резидент НАТО: Что известно о главном кандидате на пост главкома ВСУ Александре Сырском Глава украинской армии генерал-майор Валерий Залужный может быть заменён на нынешнего командующего Сухопутными войсками Украины 57-летнего Александра Сырского. Что о нём известно? 29255 29255 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Zuma, © iacmc.forumotion.com

Офис президента Украины давно хочет убрать из публичной плоскости единственного конкурента Зеленского — генерала Залужного, однако тот не желает добровольно покидать пост главкома ВСУ. Просто отправить его в отставку президент не может, поскольку Залужного прикрывают американцы. В последнее время в ряде западных СМИ появились комплиментарные публикации о генерал-лейтенанте Александре Сырском, которого Зеленский прочит на пост главкома. По словам источника Лайфа, Залужного хотят задобрить новой должностью — министра обороны, заменив его на Сырского, а также "золотым парашютом".

Александр Сырский. Фото © Wikipedia

Чёрт из табакерки

Генерал-полковник Александр Сырский — непубличная фигура. Данных о том, где Сырский получил военное образование, в открытых источниках нет. Скорее всего, он обучался где-нибудь на территории современной России, а этот факт плохо бы смотрелся в реалиях современной нацистской Украины. Известно лишь, что до 2005 года он командовал в звании полковника 72-й бригадой, которая дислоцируется в Белой Церкви. Впоследствии это формирование прославилось во время войны в Донбассе.

В 2017 году бригаду даже наградили почётным названием "Чёрные запорожцы" в честь воинского формирования времён Украинской народной республики. На рукавах бригадных бойцов нашивка в виде чёрно-красного щита с белым черепом на нём и девизом "Украина или смерть".

В 2014 году во время известных событий Сырский был первым замначальника Главного командного центра ВСУ, где занимался вопросами сотрудничества с НАТО, работая над реформой украинской армии с целью привести последнюю к стандартам альянса. Затем он фактически руководил так называемой антитеррористической операцией.

Будучи генерал-майором, Александр Сырский во главе сформированной им группы "Барс" прикрывал выход ВСУ из Дебальцевского котла, за что был награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени. Некоторые офицеры посчитали Сырского виновным в попадании в котёл, за это его называли "котловым генералом". Атошники обвиняли генерала в несвоевременном приказе об отступлении из Дебальцева, из-за чего войска понесли большие потери.

Несмотря на всё это, Сырский был произведён в генерал-лейтенанты и продолжал подниматься по служебной лестнице, пока не стал командиром украинской пехоты. Он отметился довольно нестандартным подходом к дисциплине. Например, в 2019 году отправил 50 провинившихся бойцов оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север" в Киев для участия в гей-параде.

Гей-парад в Киеве. Фото © Getty Images / Pavlo Conchar / SOPA Images / LightRocket

23 августа 2020 года ему было присвоено звание генерал-полковника, которое с 1 октября того же года больше не присваивается в украинской армии. Но Сырский сохранил его, являясь на данный момент единственным украинским военным, оставшимся на действительной службе и имеющим это звание.

Кроме того, Сырский попал под внимание контрразведки из-за слишком активной переписки с женщинами, в том числе россиянками, в социальных сетях, особенно в "Моём мире". СБУ несколько раз начинала служебную проверку по факту недостаточного обеспечения секретности, но каждый раз дела закрывали, не считая его флирт ущербом национальной безопасности. Генерал и сейчас не заморачивается секретностью. Его действующий телефон легко находится: +380675377881.

Сырский женат на некой Тамаре Харченко, у него есть сын. Согласно последней официальной декларации, он владеет участком под Белой Церковью и служебной квартирой от Минобороны в Киеве, а также скромным седаном Renault Megane и машино-местом в строящемся гараже. Его зарплата в 2018 году составляла 50 000 гривен в месяц.

На момент начала спецоперации Сырский был комендантом Киева. Именно он весной организовывал его оборону, за что был награждён медалью ордена Богдана Хмельницкого. Украинские военные аналитики пели Сырскому дифирамбы, утверждая, что в Генеральном штабе якобы сомневались в его плане и что он буквально навязал свою стратегию. По их легенде, силы СВО якобы хотели "взять Киев за три дня", но им помешал гениальный полководец Сырский. С сентября 2022 года генерал командует так называемым Харьковским контрнаступлением.

Скорее всего, причиной карьерного роста генерал-полковника послужили не стратегические таланты, а его тесная связь с НАТО, с которым Сырский сотрудничает с 2013 года. И, поскольку все ключевые решения в силовой украинской повестке принимают советники и кураторы из блока НАТО, генерал-полковник является лишь послушной марионеткой в их умелых руках.

Назначат ли Сырского главкомом ВСУ? 0 Да, потому что Зеленский в панике и ждёт чудес на фронте Нет, Залужный не потерпит конкурентов Сырского назначат с подачи кураторов из НАТО

Авторы Станислав Сенькин