Как влиятельный оппозиционер из Белоруссии воевал за Украину Одиозный белорусский оппозиционер Павел Кулаженко воевал в национальном полку ВСУ, но недавно покинул передовую из-за порядков, которые царят в подразделении. Что там происходит? 20216 20216 Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / vikingmma

В мае этого года украинское командование включило в состав Вооружённых сил Украины добровольческий полк имени Кастуся Калиновского. Предполагалось, что сбежавшие в соседние страны после разгона минского "майдана" белорусы окажут существенную поддержку в борьбе с Российской армией. Вместо этого они пока отметились лишь скандалами и междоусобными разборками, которые сокращают и без того небольшое количество вояк.

Даже оппозиционные белорусские СМИ отмечают, что в полку царят поборы, дедовщина и уставщина. У бойцов нет единой точки зрения на цели и задачи полка, многие из них пошли на войну, чтобы подзаработать, а между командирами подразделений существуют серьёзные внутренние противоречия. В таких условиях говорить о боеспособности войсковой единицы можно только с большой натяжкой.

Белорусский оппозиционер, неонацист и один из самых обученных бойцов Павел Кулаженко подал рапорт после того, как был избит командиром входящего в полк Калиновского батальона "Террор" Олегом Васильевым.

Бойцы полка Калиновского. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ігар Шчэкарэвіч

Обидчик Кулаженко Олег Васильев — белорусский уголовник, отсидевший почти три года за нанесение тяжких телесных повреждений, бывший индивидуальный предприниматель из города Барановичи. Считается, что на Украину он прибыл и достиг своего положения благодаря покровительству известного белорусского и российского нациста Сергея Коротких по прозвищу Малюта, имеющего заметное влияние в "постмайданной" стране. За потасовку с Кулаженко командование ВСУ уволило командира.

Кулаженко — бывший сотрудник МВД Белоруссии, боец витебского ОМОНа, эмигрировавший в США в 2011 году. Профессиональный спортсмен, кикбоксер, участник турниров ММА. С 2020 года — непримиримый противник действующей белорусской власти. О себе пишет, что ещё до эмиграции в Белоруссии окончил БГУ, получив степень бакалавра права. А ещё он идейный и амбициозный неонацист. В полк Калиновского он пришёл, скрываясь от белорусского правосудия и мести политических оппонентов.

Даже для оппозиционеров Кулаженко оказался слишком радикальным и слабоуправляемым персонажем. Он жёстко критиковал белорусскую оппозицию за беззубость, высказывался, что режим Александра Лукашенко нельзя свергнуть "цветами и шариками", и призывал к решительным действиям. Особенно доставалось "народному президенту" Светлане Тихановской и её окружению.

Кулаженко в расположении полка. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Полк Каліноўскага

В 2021 году Кулаженко разом очутился меж двух огней. Белорусские власти обвинили его в участии в группе, целью которой было убийство Александра Лукашенко. И в это же время соратники по оппозиции уличили бывшего омоновца в намерении расправиться с человеком из ближайшего окружения Тихановской.

По мнению бывших товарищей, жертвой должен был стать учредитель благотворительного фонда, через который прокачивались миллионы евро на организацию революции в Белоруссии в 2020 году. Якобы Кулаженко не понравилось, что 14 млн евро были выведены в Нидерланды и прошли мимо него.

В апреле 2021 года КГБ Белоруссии направило в Вашингтон просьбу об оказании правовой помощи по делу о попытке госпереворота. Белорусские власти рассчитывали, что правоохранительные органы США установят местонахождение фигурантов и допросят их. Судя по всему, учитывая это обстоятельство, а также то, что от представителей Тихановской может прилететь ответка, Кулаженко решил укрыться на Украине и записаться в добробат.

Скрин зум-конференции, на которой обсуждались планы ликвидации Александра Лукашенко. Скриншот © YouTube / Телеканал ОНТ

Откуда взялся викинг

Кулаженко родился в 1984 году, сейчас ему 38 лет. С восьми лет занимался боксом и восточными единоборствами. После школы учился в Витебском университете имени Машерова на преподавателя английского языка, однако учёбу бросил и попал в армию — во внутренние войска, в/ч 5530 в Полоцке.

После этого устроился в ОМОН, где прослужил почти семь лет, до отъезда в США. Сам он рассказывает, что уехал, потому что якобы выиграл грин-карту.

Дом в Южном Бруклине, где зарегистрировался Кулаженко

Зарабатывал в США боями в смешанных единоборствах — пригодились многолетние тренировки и навыки бойца спецподразделения. Под псевдонимом Викинг неоднократно становился победителем различных турниров, а в 2013 году занял первое место на открытом чемпионате США — WKA 2013.

После этого стал тренером в клубе Fight Factory Gym, расположенном на границе с районом Брайтон-Бич. В 2014 году открыл собственное юрлицо Sigvat Inc., действующее и по сей день.

От омоновца до кикбоксера. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Кулаженко Павел

Нью-йоркский учитель

До 2020 года Кулаженко политикой не интересовался. В своих соцсетях постил материалы, посвящённые боям, публиковал фото российского бойца Фёдора Емельяненко и лишь однажды — в декабре 2013 года — репостнул откровения беркутовца, стоявшего в оцеплении во время Майдана.

Но в то же время белорус симпатизировал неонацистским движениям: публиковал цитаты из работ идеологов нацизма, по свидетельствам друзей, поздравлял их с праздниками портретами Адольфа Гитлера, а на его теле набиты татуировки с изображением скандинавского воина с топором, над которым летают вороны бога Одина.

В 2020 году после президентских выборов в Белоруссии Кулаженко жёстко критиковал Лукашенко, создал свой ютуб-канал, в котором по видео подписчиков разбирал различные ситуации во время уличных беспорядков и учил потенциальных демонстрантов грамотно противодействовать правоохранителям.

Дмитрий Щигельский в 2006 году. Фото © ОК / МАЯ КРАІНА ВОЛЬНАЯ ВЯЛIКАЯ ЕУРАПЕЙСКАЯ БЕЛАРУСЬ!!!

В это же время в соцсетях появились его совместные фотографии с Дмитрием Щигельским, одним из деятельных борцов с "режимом бацьки". По образованию Щигельский врач-психиатр. В 2001 году ещё вчерашний студент мединститута "прославился" тем, что опубликовал "научную" работу, в которой, не будучи знакомым с президентом Белоруссии лично, а только по рассказам людей, фотографиям и видеозаписям, заочно поставил Лукашенко диагноз "мозаичная психопатия".

За несколько дней до публикации труда, опасаясь последствий, Щигельский эмигрировал в США, где, как и Кулаженко, осел в Нью-Йорке и в Интернете активно воевал за идеи Кастуся Калиновского. После начала войны в Донбассе в 2014 году ездил на Украину в качестве добровольца в украинских добробатах, чтобы получить боевой опыт. Поэтому рано или поздно пути психиатра и бывшего бойца белорусского ОМОНа должны были сойтись.

Павел Кулаженко (слева) и Дмитрий Щигельский в Нью-Йорке. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / vikingmma

Судя по тому, что Кулаженко появлялся и появляется во многих проектах Щигельского, бывший омоновец нашёл своего учителя по борьбе с режимом.

Почему белорусы воюют на стороне ВСУ? 0 Это нацисты, они воюют за идеологию Потому что они воюют за деньги Они оказались в рядах ВСУ, чтобы спрятаться от белорусских властей

Авторы Евгений Кузнецов