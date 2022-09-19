Футболисты "Манчестер Юнайтед" отравились после матча Лиги Европы в Молдавии

Футболисты и сотрудники "Манчестер Юнайтед" получили пищевое отравление после выездного матча второго тура группового этапа Лиги Европы против молдавского "Шерифа". Об этом передаёт Daily Mail.

Английский клуб возвращался из Кишинёва на частном самолёте. В настоящий момент врачи команды пытаются выяснить, где произошло отравление — в Молдавии или во время еды в самолёте. При этом некоторые игроки уже вернулись в строй, а другие по-прежнему испытывают проблемы со здоровьем.