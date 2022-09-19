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19 сентября, 15:44

Один человек пострадал при взрыве в Институте органической химии в Москве

В Институте органической химии в Москве взорвалась колба с реагентами, пострадал лаборант

В кабинете Института органической химии в Москве в результате разложения химического вещества произошёл взрыв колбы с реагентами. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, пострадал лаборант.

Взрыв стеклянной колбы случился в ходе эксперимента в лаборатории № 42 шестого корпуса института. В результате инцидента травмы получил сотрудник лаборатории. Врачи диагностировали у него повреждение глаза, а также порезы рук и лица.

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Ранее Лайф писал, что подросток получил ожог четвёртой степени во время пожара в квест-руме в Москве. Детям удалось сломать дверь и выбежать, но им пришлось ещё ждать скорую помощь. Помимо пострадавшего в помещении находилось пять человек.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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