Один человек пострадал при взрыве в Институте органической химии в Москве
В Институте органической химии в Москве взорвалась колба с реагентами, пострадал лаборант
В кабинете Института органической химии в Москве в результате разложения химического вещества произошёл взрыв колбы с реагентами. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, пострадал лаборант.
Взрыв стеклянной колбы случился в ходе эксперимента в лаборатории № 42 шестого корпуса института. В результате инцидента травмы получил сотрудник лаборатории. Врачи диагностировали у него повреждение глаза, а также порезы рук и лица.
Ранее Лайф писал, что подросток получил ожог четвёртой степени во время пожара в квест-руме в Москве. Детям удалось сломать дверь и выбежать, но им пришлось ещё ждать скорую помощь. Помимо пострадавшего в помещении находилось пять человек.
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