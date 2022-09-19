Один человек пострадал при взрыве в Институте органической химии в Москве

В кабинете Института органической химии в Москве в результате разложения химического вещества произошёл взрыв колбы с реагентами. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, пострадал лаборант.

Взрыв стеклянной колбы случился в ходе эксперимента в лаборатории № 42 шестого корпуса института. В результате инцидента травмы получил сотрудник лаборатории. Врачи диагностировали у него повреждение глаза, а также порезы рук и лица.