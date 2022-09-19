У блогерши-содержанки из Москвы украли серьги за полмиллиона после перепалки с уборщицами

В Москве у безработной содержанки-блогерши украли серьги за полмиллиона рублей. Сама пострадавшая грешит на уборщиц, которым отказалась доплатить две тысячи рублей. Историю о трудностях столичной жизни публикует телеграм-канал SHOT.

В поисках уборщиц для своего особняка 25-летняя Милена Христофорова обратилась к сервису "Авито", на котором, как известно, можно обнаружить практически всё. Вот и героиня истории хотела найти добропорядочных сотрудниц клининга, однако не подозревала, что они могут потребовать соответствующую плату. В итоге по объявлению приехали две женщины и согласились на уборку. Условились на 6,5 тысячи рублей, но по итогу цена возросла ещё на две — объём работ оказался больше ожидаемого. Однако хозяйка особняка решила не идти у них на поводу и платить отказалась.

Как известно, каждое решение вызывает последствия, однако порой совершенно неожиданные. Вот и девушка не могла подумать, что, пожадничав отдать какие-то две тысячи, лишится дорогущих украшений. Так, на следующий день она полезла за серёжками, но их не обнаружила. Причём речь идёт о серьгах из белого золота с бриллиантами "огранки сердце Меркури", которые стоят без малого 583 тысячи рублей. По словам блогерши, это подарок любимого мужа, который тот сделал ещё пять лет назад. Теперь проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все подробности происшествия.