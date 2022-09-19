Захарова подтвердила проблемы Британии с ручками и высмеяла "страдания" Карла III

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "у Британии проблемы с ручками", и в подтверждение своих слов рассказала свежую историю. К слову, дипломат напомнила, как Карл III совсем недавно не сдержал эмоций и выругался на камеру из-за потёкшей ручки, когда делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо.

По словам Захаровой, после недавнего визита российских дипломатов в британское посольство в Лаосе в связи с кончиной королевы Елизаветы II одна из сотрудниц связалась с дипведомством РФ и сообщила о пропаже ручки.

"Про английское хамство уже сложены легенды, поэтому не буду вдаваться в детали удручающего положения дел с этикетом в их посольстве во Вьентьяне. Есть вещи поинтереснее. Спустя час после посещения российскими коллегами дипмиссии Британии её сотрудница связалась с нашим посольством и сообщила о пропаже ручки из книги соболезнований", — рассказала дипломат.

Захарова отметила, что из этого сообщения было сложно понять, чего ждала британка: оказания гуманитарной помощи со стороны России либо просто "хотела пожаловаться на протокольщиков". При этом представитель МИД уточнила, что российские дипломаты после случая со страданиями короля Британии из-за потёкшей ручки "предполагали недоброе" и приехали в посольство со своими письменными принадлежностями.

"Мораль. Пойдёте в британские официальные органы — берите свою ручку: и качество письма не пострадает, и ручка не пропадёт", — заключила Захарова.