В Саратове маршрутка протаранила столб, пострадало 15 человек
В Саратове маршрутка протаранила столб, пострадало 15 человек. Обложка © Телеграм-канал "Саратов 24"
В Саратове маршрутное такси № 57 врезалось в опору освещения, в результате пострадало 15 человек. ДТП произошло около 17:00 мск на улице Политехнической.
Начальник Управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин — о ДТП с маршруткой. Видео © Телеграм-канал Юрия Юрина
"По имеющейся информации, 15 человек доставлены в лечебные учреждения. На момент госпитализации четыре человека находились в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести", — рассказали ТАСС в Минздраве региона.
Губернатор региона Роман Бусаргин поручил зампреду правительства Олегу Костину взять на личный контроль вопросы оказания медпомощи пострадавшим.
А ранее на востоке Южно-Африканской Республики в ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли 19 детей и двое взрослых, виновник аварии скрылся.