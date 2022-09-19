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19 сентября, 15:23

В Саратове маршрутка протаранила столб, пострадало 15 человек

<p>В Саратове маршрутка протаранила столб, пострадало 15 человек. Обложка © Телеграм-канал <a href="https://t.me/saratov24ru/7677" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Саратов 24"</a></p>

В Саратове маршрутка протаранила столб, пострадало 15 человек. Обложка © Телеграм-канал "Саратов 24"

В Саратове маршрутное такси № 57 врезалось в опору освещения, в результате пострадало 15 человек. ДТП произошло около 17:00 мск на улице Политехнической.

Начальник Управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин — о ДТП с маршруткой. Видео © Телеграм-канал Юрия Юрина

"По имеющейся информации, 15 человек доставлены в лечебные учреждения. На момент госпитализации четыре человека находились в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести",  рассказали ТАСС в Минздраве региона.

Губернатор региона Роман Бусаргин поручил зампреду правительства Олегу Костину взять на личный контроль вопросы оказания медпомощи пострадавшим.

В страшном ДТП на востоке Москвы пострадало семь человек, из них шестеро детей

В страшном ДТП на востоке Москвы пострадало семь человек, из них шестеро детей

А ранее на востоке Южно-Африканской Республики в ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли 19 детей и двое взрослых, виновник аварии скрылся.

Александра Вишнякова

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