В Саратове маршрутка протаранила столб, пострадало 15 человек

В Саратове маршрутное такси № 57 врезалось в опору освещения, в результате пострадало 15 человек. ДТП произошло около 17:00 мск на улице Политехнической.

Начальник Управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин — о ДТП с маршруткой. Видео © Телеграм-канал Юрия Юрина

"По имеющейся информации, 15 человек доставлены в лечебные учреждения. На момент госпитализации четыре человека находились в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести", — рассказали ТАСС в Минздраве региона.

Губернатор региона Роман Бусаргин поручил зампреду правительства Олегу Костину взять на личный контроль вопросы оказания медпомощи пострадавшим.