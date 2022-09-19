Подросток из Хакасии случайно убил друга из дедушкиного ружья и спрятал тело в лесу

12-летний подросток из Канского района Хакасии застрелил своего 14-летнего друга из дедушкиного ружья, а затем пытался спрятать тело в лесу. Об этом сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, 18 сентября мальчик был в гостях у дедушки и бабушки в селе Рудяное. Он решил показать своему товарищу ружьё, которое хранилось у его родни в сейфе, и стащил ключи.

"Вместе со своим приятелем подросток пришёл в лес, где в результате неосторожного обращения с ружьём выстрелил мальчику в лицо. От полученных телесных повреждений подросток скончался на месте происшествия", — добавили в ведомстве.

Юный "стрелок" сообщил о трагедии друзьям и младшему брату. Когда же приятели решили поделиться этим со взрослыми, подростки испугались ответственности и спрятали труп, прикрыв его ветками.