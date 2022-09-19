Вор с игрушечным пистолетом напал на ломбард в Ижевске и потерпел фиаско из-за продавщицы

Житель Ижевска пытался ограбить ломбард, вооружившись игрушечным пистолетом, однако потерпел неудачу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Удмуртии.

Житель Ижевска попытался ограбить ломбард с игрушечным пистолетом. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

Всё произошло в ломбарде на улице Ворошилова, куда злоумышленник в маске насильно затащил сотрудницу, угрожая "оружием". Он потребовал отдать все деньги, однако девушка и не думала подчиняться, а вместо этого нажала тревожную кнопку. Сообразив, что может стать добычей доблестных полицейских, грабитель поспешил ретироваться.

Он попытался замести следы, выкинув верхнюю одежду в мусорный бак, однако был найден и задержан. Злоумышленником оказался 45-летний местный житель, который ранее уже был судим. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит серьёзное наказание, возбуждено уголовное дело.