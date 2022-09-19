Мантуров придумал способ заполнить магазины "ушедшим" алкоголем к Новому году

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал решить до конца сентября вопрос о включении алкогольной продукции в перечень товаров для параллельного импорта. Это связано с необходимостью пополнить ассортимент торговых сетей "традиционными продуктами, которые всегда были на полках".

"Если это будет к Новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции", — сказал Мантуров.

При этом министр добавил, что продукты питания не планируется включать в перечень для параллельного импорта, поскольку их дефицита в российских магазинах не наблюдается.