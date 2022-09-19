Мантуров придумал способ заполнить магазины "ушедшим" алкоголем к Новому году
Мантуров призвал до октября принять решение о включении алкоголя в параллельный импорт
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал решить до конца сентября вопрос о включении алкогольной продукции в перечень товаров для параллельного импорта. Это связано с необходимостью пополнить ассортимент торговых сетей "традиционными продуктами, которые всегда были на полках".
"Если это будет к Новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции", — сказал Мантуров.
При этом министр добавил, что продукты питания не планируется включать в перечень для параллельного импорта, поскольку их дефицита в российских магазинах не наблюдается.
Ранее Мантуров назвал сумму, на которую Россия закупится по параллельному импорту. Он пояснил, что продление механизма после 2023 года будет зависеть от поставок иностранных брендов и возможностей российского производителя их заместить.
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