Мать нащупала в детском пюре что-то твёрдое и ужаснулась волосатой "начинке", которой едва не накормила ребёнка

Жительница ямальского Муравленко обнаружила в пакете с детским пюре "Фрутоняня" мёртвую мышь, пишет телеграм-канал Mash. Женщина собиралась покормить ребёнка, но почувствовала что-то странное внутри и решила его разрезать.

Жительница ямальского Муравленко нашла мёртвую мышь в детском пюре. Видео © Mash

В свою очередь, телеканал "360" взял комментарий у АО "Прогресс" — производителя пюре "Фрутоняня". Как заявили в компании, предприятие оснащено современным оборудованием, а технологии отвечают международным стандартам. При этом находку жительницы Ямала там назвали "плесенью".

"На видео, представленном в вашем издании/канале, можно увидеть разрастание плесени внутри упаковки, которое могло произойти вследствие нарушения её герметичности в результате повреждения на этапах транспортировки и/или реализации", — заявили в компании и добавили, что не смогли связаться с женщиной, которая и сообщила СМИ о жутковатой находке.