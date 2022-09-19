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19 сентября, 14:39

Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Москве

В мусорном контейнере на улице Люблинской (ЮВАО) в Москве обнаружено тело новорождённого ребёнка. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры в "Телеграме".

"Тело заметил случайный прохожий. На месте координируют работу правоохранительных органов заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев", — заявили в пресс-службе.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и родителей малыша. Принятие процессуального решения по факту происшествия контролируется прокуратурой, уточнили в ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, что тело двухлетней девочки было обнаружено в игровом домике детсада в Тобольске. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

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Ирина Фальке

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