Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Москве

В мусорном контейнере на улице Люблинской (ЮВАО) в Москве обнаружено тело новорождённого ребёнка. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры в "Телеграме".

"Тело заметил случайный прохожий. На месте координируют работу правоохранительных органов заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев", — заявили в пресс-службе.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и родителей малыша. Принятие процессуального решения по факту происшествия контролируется прокуратурой, уточнили в ведомстве.