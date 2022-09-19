В Госдуме пройдут открытые слушания по вопросу запрета ЛГБТ-пропаганды
В Госдуме состоятся открытые слушания по вопросу запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, являющийся одним из авторов соответствующего законопроекта.
"Только что Совет Госдумы определил: открытые слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды будут проведены в Госдуме 29 сентября", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Хинштейн рассказал, что Министерство юстиции подготовило положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.
LIFE / Павел Баранов