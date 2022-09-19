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Регион
Опубликовано 19 сентября 2022, 17:33

В Госдуме пройдут открытые слушания по вопросу запрета ЛГБТ-пропаганды

В Госдуме состоятся открытые слушания по вопросу запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, являющийся одним из авторов соответствующего законопроекта.

"Только что Совет Госдумы определил: открытые слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды будут проведены в Госдуме 29 сентября", — написал он в телеграм-канале.

В Госдуме объяснили, как будет работать законопроект против пропаганды ЛГБТ и педофилии
В Госдуме объяснили, как будет работать законопроект против пропаганды ЛГБТ и педофилии

Ранее Хинштейн рассказал, что Министерство юстиции подготовило положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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