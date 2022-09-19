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19 сентября, 14:37

Первый турецкий астронавт отправится в космос в 2023 году

Турция договорилась с компанией из США об отправке своего первого астронавта в космос

<p>Члены делегаций после подписания договора о сотрудничестве. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/varank/status/1571821692346826753?s=21&t=wyBYS9qbpJ451SOcnx_AOA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mustafa Varank</a></p>

Члены делегаций после подписания договора о сотрудничестве. Обложка © Twitter / Mustafa Varank

Турция отправит в космос первого астронавта. Как сообщил министр промышленности и технологии страны Мустафа Варанк, Анкара подписала с американской компанией Axiom Space соответствующее соглашение.

"Мы подписали историческое соглашение о первом пилотируемом космическом полёте к 100-летию нашей страны. Мы будем сотрудничать с Axiom Spacе с целью обучения, подготовки и обслуживания полёта турецкого астронавта, процесс отбора которого продолжается", — написал он в "Твиттере".

Глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым в свою очередь уточнил, что "славный флаг республики отправится в космос в 2023 году". По его словам, будущая миссия является частью дорожной карты развития страны в космической сфере на следующие 10 лет, в которую, помимо прочего, входят миссии на низкой околоземной орбите и Луне, а также разработка спутниковых систем международного уровня.

О таком намерении турецкой стороны стало известно ещё в 2018 году. Тогда турецкий лидер Турции Реджеп Эрдоган рассказал о планах страны заняться развитием космических исследований, включая отправку в космос турецкого астронавта.

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Оксана Попова

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