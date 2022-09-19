Первый турецкий астронавт отправится в космос в 2023 году

Турция отправит в космос первого астронавта. Как сообщил министр промышленности и технологии страны Мустафа Варанк, Анкара подписала с американской компанией Axiom Space соответствующее соглашение.

"Мы подписали историческое соглашение о первом пилотируемом космическом полёте к 100-летию нашей страны. Мы будем сотрудничать с Axiom Spacе с целью обучения, подготовки и обслуживания полёта турецкого астронавта, процесс отбора которого продолжается", — написал он в "Твиттере".

Глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым в свою очередь уточнил, что "славный флаг республики отправится в космос в 2023 году". По его словам, будущая миссия является частью дорожной карты развития страны в космической сфере на следующие 10 лет, в которую, помимо прочего, входят миссии на низкой околоземной орбите и Луне, а также разработка спутниковых систем международного уровня.