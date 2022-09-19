Шувалов предложил сделать определение предпринимательства в законах менее эгоистичным

Председатель Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов считает необходимым изменить в законе определение предпринимательства. Об этом он заявил во время защиты своей диссертации, посвящённой правовому регулированию предпринимательской деятельности во время социально-экономических кризисов, сообщает РБК.

По мнению Шувалова, текущее определение слова "предприниматель" не раскрывает возможности, которые этот "передовой класс" предоставляет экономике в кризисные времена. Подумать над новой формулировкой он предложил учёным, а уже результат представить на суд законодателей.

"Предпринимательская деятельность — это не только системное извлечение прибыли, что, особенно в нынешних условиях, сигнализирует о некоем капиталистическом, эгоистическом отношении предпринимателей к обществу. Мною предприниматели рассматриваются как передовой класс, который в состоянии создавать новые ценности и побуждает экономическую систему к развитию", — отметил Шувалов.