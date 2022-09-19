Rockstar официально подтвердила утечку фото и видео из GTA VI
Разработчик Rockstar Games официально прокомментировал слитые в Сеть ролики из GTA VI
Американский разработчик компьютерных игр Rockstar Games публично прокомментировал вчерашнюю утечку ранних кадров Grand Theft Auto VI. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице компании в "Твиттере".
"Недавно наша сеть пострадала от утечки, в результате которой третье лицо получило доступ и загрузило конфиденциальные данные, в том числе видеоролики из следующей части Grand Theft Auto", — сказано в сообщении.
По словам разработчиков, они "чрезвычайно расстроены" тем, что первое знакомство геймеров с GTA VI получилось именно таким. При этом данная ситуация никак не повлияет на ход дальнейшего создания проекта: там заверили, что не будут вносить какие-либо изменения в игру и продолжат работу в прежнем режиме.
Напомним, накануне в Сети появились видео ранней версии GTA VI. В Интернете оказалось 90 видео, которые датируются периодом с 2021-го по сентябрь 2022 года. Среди них есть те, в которых пользователь играет за двух персонажей — мужчину и женщину. По опубликованным видео уже можно понять, какими будут механика вождения в шестой части игры, стрельба и физика главных героев. Опубликованные ролики подтверждают слухи о добавлении в игру нового персонажа — женщины.
Кадр из видео / Gtaforums / teapotuberhacker