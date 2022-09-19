Rockstar официально подтвердила утечку фото и видео из GTA VI

Американский разработчик компьютерных игр Rockstar Games публично прокомментировал вчерашнюю утечку ранних кадров Grand Theft Auto VI. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице компании в "Твиттере".

"Недавно наша сеть пострадала от утечки, в результате которой третье лицо получило доступ и загрузило конфиденциальные данные, в том числе видеоролики из следующей части Grand Theft Auto", — сказано в сообщении.

По словам разработчиков, они "чрезвычайно расстроены" тем, что первое знакомство геймеров с GTA VI получилось именно таким. При этом данная ситуация никак не повлияет на ход дальнейшего создания проекта: там заверили, что не будут вносить какие-либо изменения в игру и продолжат работу в прежнем режиме.