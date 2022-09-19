Нашла и обезвредила: В Петербурге собака спасла от вкусной шавермы хозяина, пока он общался с ДПС

Во Фрунзенском районе Северной столицы правоохранители остановили автомобиль, чтобы проверить документы у водителя. Пока мужчина отвлёкся, находившаяся в салоне собака по кличке Найда съела его шаверму, передаёт телеканал "Санкт-Петербург" . Хвостатому похитителю вкусняшек хватило для завершения своей аппетитной миссии всего нескольких минут.

Ранее кинолог Владимир Голубев объяснил, почему на собак нельзя кричать из-за лужи на полу. Такое поведение человека может вызвать обратную реакцию: питомец начнёт оставлять лужицы от страха или дожидаться ухода хозяина, чтобы сделать все свои дела без него, отметил эксперт.