Дацик назвал сумму гонорара за бой против Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик заявил на пресс-конференции, что получит за бой с соотечественником Александром Емельяненко более 10 миллионов рублей.

Емельяненко в ответ не стал называть свой гонорар. Он сообщил, что будет драться "за идею".