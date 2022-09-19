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19 сентября, 14:47

Дацик назвал сумму гонорара за бой против Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик заявил на пресс-конференции, что получит за бой с соотечественником Александром Емельяненко более 10 миллионов рублей.

Емельяненко в ответ не стал называть свой гонорар. Он сообщил, что будет драться "за идею".

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Бой Дацика и Емельяненко пройдёт по правилам бокса. Он возглавит турнир лиги Hardcore Boxing, который состоится в Москве 24 сентября.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Роман Фейгин

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