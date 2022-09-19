Диетолог объяснила, каким должен быть правильный обед при сидячей работе

При невысокой физической активности лучше не заказывать комплексный обед (салат, суп, второе, десерт, напиток), а ограничиться парой блюд. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказала член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.

"Сейчас, в силу того что мы мало двигаемся, работа сидячая, у нас нет физически тяжёлого труда, мы не нахаживаем хотя бы норму шагов в районе 7000 в сутки, избыток калорий для нас вреден. И комплексный обед будет полноценным рационом на день, а не на один приём пищи. Поэтому стоит ограниченно употреблять из данного набора блюда. Лучше брать два, максимум три", — сказала диетолог.

Анна Ивашкевич отметила, что суп необязательно включать в состав полноценного обеда — наваристый бульон содержит те же самые углеводы. Поэтому можно ограничиться салатом, супом и, если хочется, десертом.

"Сочетание супа и второго — иногда этого бывает много, но всё зависит от того, какой суп. Если овощной бульон, то он вполне может заменить салат. Иногда рестораны идут на уловки и делают комбинированные обеды на полпорции. Например, обычный суп на 300–400 граммов идёт на 150–200 граммов. Тогда комплексный обед получается более-менее по калорийности оптимальным", — пояснила Ивашкевич.