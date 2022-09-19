Диетолог объяснила, каким должен быть правильный обед при сидячей работе
Диетолог Ивашкевич объяснила, каким должен быть правильный обед при сидячей работе
При невысокой физической активности лучше не заказывать комплексный обед (салат, суп, второе, десерт, напиток), а ограничиться парой блюд. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказала член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.
"Сейчас, в силу того что мы мало двигаемся, работа сидячая, у нас нет физически тяжёлого труда, мы не нахаживаем хотя бы норму шагов в районе 7000 в сутки, избыток калорий для нас вреден. И комплексный обед будет полноценным рационом на день, а не на один приём пищи. Поэтому стоит ограниченно употреблять из данного набора блюда. Лучше брать два, максимум три", — сказала диетолог.
Анна Ивашкевич отметила, что суп необязательно включать в состав полноценного обеда — наваристый бульон содержит те же самые углеводы. Поэтому можно ограничиться салатом, супом и, если хочется, десертом.
"Сочетание супа и второго — иногда этого бывает много, но всё зависит от того, какой суп. Если овощной бульон, то он вполне может заменить салат. Иногда рестораны идут на уловки и делают комбинированные обеды на полпорции. Например, обычный суп на 300–400 граммов идёт на 150–200 граммов. Тогда комплексный обед получается более-менее по калорийности оптимальным", — пояснила Ивашкевич.
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