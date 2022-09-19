Названы способы лечения герпеса и ячменя

Врач доказательной медицины Олег Абакумов предупредил, что с приходом холодов можно столкнуться с такими неприятными явлениями, как герпес и ячмень, а также рассказал, как быстрее и действеннее от них избавиться. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".

"На губах выскочила простуда — и как теперь целоваться? Помню, в школе мне нравилась девочка, я даже решился позвать её на свидание, а она отказалась... потому что у неё выскочил герпес и она постеснялась", — рассказал врач жизненную историю в своём телеграм-канале.

А если уж не повезло и "простуда" всё же выскочила, то есть лишь несколько вариантов, первый из которых (самый простой) — ждать, пока болезнь пройдёт сама, помогая поражённому месту мазями. Второй случай: когда герпес инфицирован бактериями, тогда без лекарств уже не справиться, потребуется прибегнуть к антибиотикам. Третий и самый сложный вариант: герпес рецидивирует — распространяется по всему телу. В таком случае нужен целый курс лечения, объяснил врач.

"Есть ещё одна зараза, которая цепляется за нас и наших детей, когда организм ослаблен. Это ячмень <...> Такое воспаление глаза, когда он краснеет так, будто вы снова пересмотрели "Титаник", чешется, у основания глаза образуется жёлтое пятно", — добавил Абакумов.

Причём медик поспешил заверить, что эта болезнь совсем не страшна и может пройти сама всего за пару дней. Однако бывают и осложнения. Например, гной может стечь в мягкие ткани, что грозит настоящим воспалением. Тогда лучше прекратить самолечение и отправиться к офтальмологу, подчеркнул врач.

"Начинайте укреплять иммунитет уже сейчас и лечить вирусы правильно. Не только честь нужно беречь смолоду", — посоветовал эксперт.