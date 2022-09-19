ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять итогам выборов
Россияне стали больше доверять итогам выборов, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Так, в этом году доверяет результатам 66%, что на пять пунктов больше показателей двухгодичной давности. А тех, кто не доверяет, стало меньше на пять пунктов — теперь их 28%.
Кроме того, большинство граждан страны уверены в прозрачности процесса. Это на 3% выше показателей двухгодичной давности.
"Более половины россиян считают, что выборы в их регионе прошли в целом честно, без серьёзных нарушений, фальсификаций (69%, плюс 3% с 15.09.2020). Противоположной точки зрения придерживается 18% (минус 6% с 15.09.2020)", — говорится в сообщении ВЦИОМ.
Напомним, в этом году в единый день голосования — 11 сентября — в России прошло около 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о более чем 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Так, например, жители 14 областей и республик РФ в этом году выбрали руководителей своих субъектов, кто победил — читайте в материале Лайфа. А на муниципальных выборах в Москве кандидаты "Единой России" получили более 1,1 тысячи из более чем 1,4 тысячи мандатов.
Единый день голосования (ЕДГ)
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