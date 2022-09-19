ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять итогам выборов

Россияне стали больше доверять итогам выборов, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Так, в этом году доверяет результатам 66%, что на пять пунктов больше показателей двухгодичной давности. А тех, кто не доверяет, стало меньше на пять пунктов — теперь их 28%.