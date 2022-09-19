Названа площадь самой маленькой квартиры в Москве

В Москве на первичном рынке жилья продаются апартаменты площадью 9,2 квадратных метра, а самая большая квартира, выставленная на продажу, достигает 780 квадратных метров. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на специалистов облачного сервиса для анализа и мониторинга рынка новостроек bnMap.pro.

Аналитики уточнили, что наиболее дешёвое жильё в столице стоит 2,97 миллиона рублей. Это апартаменты в проекте на Вольной улице площадью 9,2 квадратных метра. Но, как ни удивительно, речь идёт не о самой маленькой квартире. Та находится на Миусской улице и продаётся за четыре с половиной миллиона рублей.

А наиболее просторная квартира продаётся в Мещанском районе, её площадь — 780 квадратных метров, а цена — 2,1 миллиарда рублей. В категории апартаментов лидирует жильё площадью 766 квадратных метров в одном из домов на Пречистенской набережной по цене более четырёх с половиной миллиардов рублей.