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19 сентября, 15:31

Из-за чего случаются панические атаки и почему при них нельзя дышать носом в пакет

Реабилитолог Чайковская рассказала, из-за чего случаются панические атаки и как их купировать

Одно из самых частых проявлений постковида — это повышенная тревожность. По оценкам специалистов, к 2030 году приступами или постоянной тревогой будет мучиться каждый третий житель планеты, рассказала kp.ru врач-кардиолог, аритмолог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Чайковская. Она подчеркнула, что тревожность и панические атаки — это звенья одной цепи, подогреваемые пандемией коронавируса.

По словам специалиста, у абсолютно здорового человека без неблагоприятного фона не может произойти паническая атака. Во время одного из таких приступов, отметила врач, нужно помнить, что такие приступы не приведут к страшным последствиям.

"Главное, что вы должны осознать: паническая атака, каким бы неправдоподобным это ни казалось в разгар приступа, с физиологической точки зрения безопасна для организма. Да-да, ПА сама по себе не вызывает ни инфаркт, ни инсульт", — заверила специалист.

Она также сообщила, что это состояние только кажется внезапным, но на самом деле организм готовится к нему постепенно: череда стрессовых ситуаций способствует накоплению стресса, в итоге центральная нервная система даёт бурную реакцию. При этом организм, следуя своим природным инстинктам, готовится к тому, чтобы "убежать" или "вступить в бой" с опасностью: сердце качает кровь сильнее, увеличивается приток кислорода, при этом сосуды спазмируются.

Однако человек остаётся на месте, усиленно выдыхает углекислый газ и нарушает кислотное равновесие внутренней среды, гемоглобин перестаёт отдавать кислород тканям. Этот процесс не опасен для организма (если только человек не страдает ишемической болезнью сердца), но приводит к 20–30-минутным паническим атакам.

Лечить их можно тремя способами, утверждает эксперт: с помощью лекарств, психотерапии и реабилитационной техники. Под лекарствами чаще всего подразумеваются антидепрессанты. Правда, без назначения врача их принимать не стоит. К тому же они имеют накопительный эффект и начнут действовать только спустя несколько недель. Работа с психотерапевтом не предполагает приём психотропных препаратов и может быть довольно эффективной. Правда, нужного специалиста бывает сложно найти, да и стоить он может довольно дорого.

Реабилитационные техники подразумевают необходимость регулярно выполнять дыхательные упражнения по назначению индивидуального врача-реабилитолога, а также обучаться самоконтролю и саморегуляции своего состояния. Правда, такие врачи тоже не покрываются страховкой по ОМС.

Что касается валерьянки и прочих успокоительных, то они не работают при панических атаках, если только человек не подвержен влиянию эффекта плацебо. Дышать носом в пакет — довольно опасная практика, от которой стоит воздержаться. Во время панической атаки, советует специалист, лучший способ справиться с ней — не делать ничего, просто пережить, хоть во время самого приступа это кажется невозможным.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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