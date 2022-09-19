МИД выразил протест послу Канады из-за атаки неизвестного на Посольство РФ в Оттаве

Послу Канады в Москве Элисон Леклер заявили решительный протест в связи с нападением неизвестного с "коктейлем Молотова" на российское посольство в Оттаве. Об этом сообщает МИД РФ.

"19 сентября вызванному в МИД России послу Канады в Москве Леклер был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, а также блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел российского посольства", — уточнили в министерстве.

МИД потребовал от Канады принять меры по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений на территории страны, а также сотрудников и членов их семей. Ведомство напомнило послу, что того требуют взятые канадской стороной обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Леклер упрекнули в том, что в Оттаве, как и после других аналогичных враждебных акций против диппредставительств РФ в стране, не задержали виновных.