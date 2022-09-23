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23 сентября, 12:14
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"Они эту чашу изопьют до дна": Лукашенко предупредил Польшу о грядущем "грандиозном шухере"

Лукашенко предупредил Польшу о грядущем "грандиозном шухере"

Польша сейчас находится на пороге "грандиозного шухера". Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он отметил, что польский народ скоро "спросит с руководства за их политику". По словам белорусского лидера, Варшава сейчас в меньшей степени страдает из-за санкционной войны Евросоюза с Россией и Белоруссией, к тому же полякам оказывает поддержку Вашингтон. Однако власти Польши порой сами обостряют отношения с некоторыми странами. В пример Лукашенко привёл недавнее требование репараций от Германии за Вторую мировую войну.

"Они накануне грандиозного шухера у них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году (протесты в Белоруссии. — Прим. Лайфа) с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит", — заявил Лукашенко.

Шольц намекнул на пересмотр границ Германии и Польши после требований о репарациях

Шольц намекнул на пересмотр границ Германии и Польши после требований о репарациях

А ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда захотел от Москвы репараций для Киева. Во время выступления в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он заявил, что РФ "придётся это сделать", так как "справедливости без компенсации" не бывает.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Исакова

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