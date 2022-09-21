Польский президент захотел от Москвы репараций для Киева
Президент Польши Дуда заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации
Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия "должна будет выплатить Украине репарации". Об этом он заявил во время выступления в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Россия должна выплатить Украине военные репарации, и ей придётся это сделать", — сказал польский лидер, добавив, что не может быть "справедливости без компенсации".
По словам Дуды, это касается как наших дней, так и нерешённых вопросов прошлого. Таким образом он намекнул на репарации, которые Польша рассчитывает получить от Германии и РФ за Вторую мировую войну, сообщает РИА "Новости".
"Я говорю это как польский президент, президент страны, которая пережила страшный опыт Второй мировой войны, которая была сильно разрушена, потеряла 6 млн граждан, в том числе 3 млн граждан еврейской национальности", — высказался политик.
Варшава, сказал Дуда, не перестанет действовать с целью привлечения Москвы к ответственности за "нарушение международного права как на государственном, так и на индивидуальном уровне". Он призвал мировое сообщество использовать все компетенции и возможности, чтобы "виновные были осуждены и наказаны". В этой связи Польша уже активно сотрудничает в данном вопросе с международными судами, добавил президент.
Ранее Сейм Польши принял резолюцию с требованием выплаты от ФРГ репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством". А польский президент Анджей Дуда позднее заявил, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko