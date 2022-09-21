Польский президент захотел от Москвы репараций для Киева

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия "должна будет выплатить Украине репарации". Об этом он заявил во время выступления в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Россия должна выплатить Украине военные репарации, и ей придётся это сделать", — сказал польский лидер, добавив, что не может быть "справедливости без компенсации".

По словам Дуды, это касается как наших дней, так и нерешённых вопросов прошлого. Таким образом он намекнул на репарации, которые Польша рассчитывает получить от Германии и РФ за Вторую мировую войну, сообщает РИА "Новости".

"Я говорю это как польский президент, президент страны, которая пережила страшный опыт Второй мировой войны, которая была сильно разрушена, потеряла 6 млн граждан, в том числе 3 млн граждан еврейской национальности", — высказался политик.