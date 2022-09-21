Словаки открестились от факта осквернения кладбища русских воинов

Посла России в Словакии Игоря Братчикова вызвали в МИД страны. Это связано с реакцией российской дипмиссии на уничтожение кладбища русских воинов Русской императорской армии времён Первой мировой.

"В МИД Словакии во вторник, 20 сентября, был вызван посол РФ Игорь Братчиков в связи с недавним сообщением о якобы произошедшем осквернении военного кладбища в Ладомире", — пояснил словацкий МИД причину вызова посла.

В МИД Словакии заявили, что сообщение об осквернении кладбища является "сфабрикованными обвинениями, не имеющими под собой фактической основы". Братислава, согласно заявлению словацких дипломатов, соблюдает положения соглашения 1995 года и проявляет должный уход и уважение к могилам и мемориалам военных.

Что касается уничтожения кладбища, пояснений в МИД Словакии на этот счёт дано не было.