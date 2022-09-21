Словаки открестились от факта осквернения кладбища русских воинов
МИД Словакии вызвал посла России Братчикова после сообщения об осквернении воинского захоронения
Посла России в Словакии Игоря Братчикова вызвали в МИД страны. Это связано с реакцией российской дипмиссии на уничтожение кладбища русских воинов Русской императорской армии времён Первой мировой.
"В МИД Словакии во вторник, 20 сентября, был вызван посол РФ Игорь Братчиков в связи с недавним сообщением о якобы произошедшем осквернении военного кладбища в Ладомире", — пояснил словацкий МИД причину вызова посла.
В МИД Словакии заявили, что сообщение об осквернении кладбища является "сфабрикованными обвинениями, не имеющими под собой фактической основы". Братислава, согласно заявлению словацких дипломатов, соблюдает положения соглашения 1995 года и проявляет должный уход и уважение к могилам и мемориалам военных.
Что касается уничтожения кладбища, пояснений в МИД Словакии на этот счёт дано не было.
Как сообщал Лайф, в Словакии по указанию старосты села Ладомиров уничтожили кладбище солдат Русской императорской армии, погибших в годы Первой мировой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Братиславе Виталий Житнюк.
Лайф напоминает также, в Варшаве осквернили кладбище советских солдат нецензурными надписями. Кроме того, в Литве осквернили памятники советским воинам и православный приход. Для этого вандалы использовали краску и листовки с оскорбительными надписями. А недавно в Латвии был снесён последний элемент памятника освободителям Риги — обелиск в честь советских воинов.
ТАСС / Сысоев Григорий