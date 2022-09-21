Аналитик пояснил, как доллар толкает глобальную инфляцию вверх

Укрепление доллара ухудшает перспективы мировой экономики, глобальная инфляция растёт, развивающиеся страны теряют возможность усиления, и многих волнует эта ситуация. Такое мнение высказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В беседе с агентством "Прайм" специалист заявил, что американская валюта на мировом валютном рынке укрепляется с помощью самого быстрого за 40 лет ужесточения монетарной политики ФРС и ожидания скорой глобальной рецессии. Помимо этого, практически все цены на сырье представлены в долларах, таким образом укрепление валюты влечёт увеличение цены ресурсов и углубление кризиса, сказал Васильев.

Монетарная политика ФРС также оказывает влияние на увеличение долларовых процентных ставок, и это ведёт к удорожанию обслуживания займов. Такая ситуация ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, в частности — долларового. Васильев отметил, что дальнейшее разрастание мирового кризиса может побудить политиков задуматься о мерах по сдерживанию укрепления доллара.