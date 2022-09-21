Аналитик пояснил, как доллар толкает глобальную инфляцию вверх
Аналитик Васильев заявил, что крепкий доллар грозит перспективам мировой экономики
Укрепление доллара ухудшает перспективы мировой экономики, глобальная инфляция растёт, развивающиеся страны теряют возможность усиления, и многих волнует эта ситуация. Такое мнение высказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
В беседе с агентством "Прайм" специалист заявил, что американская валюта на мировом валютном рынке укрепляется с помощью самого быстрого за 40 лет ужесточения монетарной политики ФРС и ожидания скорой глобальной рецессии. Помимо этого, практически все цены на сырье представлены в долларах, таким образом укрепление валюты влечёт увеличение цены ресурсов и углубление кризиса, сказал Васильев.
Монетарная политика ФРС также оказывает влияние на увеличение долларовых процентных ставок, и это ведёт к удорожанию обслуживания займов. Такая ситуация ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, в частности — долларового. Васильев отметил, что дальнейшее разрастание мирового кризиса может побудить политиков задуматься о мерах по сдерживанию укрепления доллара.
Ранее начальник отдела глобальных исследований центра "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин заявил, что при стечении нескольких обстоятельств курс доллара может вновь подпрыгнуть до 100 рублей. При этом, по мнению эксперта, рецессия в мировой экономике может вызвать драматическое ослабление курса рубля.
ТАСС / ЕРА / LUONG THAI LINH