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20 сентября, 23:32

Цифра с пятнадцатью нулями: Посчитаны все муравьи на Земле

Исследование PNAS: На Земле обитают 20 квадриллионов муравьёв

Учёные подсчитали всех муравьёв, которые обитают на Земле. Общее количество этих насекомых, как выяснилось, достигает примерно 20 квадриллионов. Это — единица с 15 нулями, или, иначе, миллион миллиардов. Таковы результаты исследования, которое опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"Объединив данные со всех континентов и основных экосистем, мы насчитываем 20 квадриллионов муравьёв на Земле с общей биомассой 12 мегатонн", — сообщают специалисты.

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Этот показатель превышает общую биомассу диких птиц и млекопитающих и равняется 20% человеческой биомассы. Исследователи отмечают, что численность муравьёв распределяется по планете неравномерно: большая часть их обитает в тропиках. Анализ экспертов основывается на 489 исследованиях, охватывающих все континенты, основные экосистемы и среды обитания.

Ранее сообщалось, что российский постпред при ООН Василий Небензя назвал циничными проекты Великобритании по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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