Цифра с пятнадцатью нулями: Посчитаны все муравьи на Земле

Учёные подсчитали всех муравьёв, которые обитают на Земле. Общее количество этих насекомых, как выяснилось, достигает примерно 20 квадриллионов. Это — единица с 15 нулями, или, иначе, миллион миллиардов. Таковы результаты исследования, которое опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).