"Чуть поработать с ментальностью": Мантуров посоветовал россиянам оценить мясо из личинок мухи

Вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о необходимости развития производства альтернативных продуктов из растительного белка в России. В связи с этим он посоветовал потребителям менять отношение к альтернативному мясу.

В частности, глава Минпромторга предложил соотечественникам привыкнуть к идее использования мяса личинок мухи в рационе. Некоторые страны мира, и в том числе Россия, используя белок чёрной львинки, идут в ногу с мировым трендом, отметил Мантуров. Он считает, что граждане способны оценить такое блюдо.

"Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки чёрной львинки, и мы идём в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и чёрная львинка может "зайти". Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже", — цитирует РБК высказывание Мантурова на выставке Innofood.

Вице-премьер добавил, что он как потребитель хотел продолжать экспериментировать и потреблять в своём рационе альтернативное мясо. Впрочем, Мантуров признался, что пока адаптируется к предложениям производителей такого продукта.