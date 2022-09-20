В кафе Дербента произошло массовое отравление угарным газом
Главврач больницы: В Дербенте 13 человек отравились угарным газом в кафе
Главный врач ЦГБ Дербента Девлетхан Мирзаханов сообщил, что двенадцать человек, включая детей, отравились угарным газом.
Информацию об этом ЧП подтвердили в полиции города. Здесь сообщили, что вечером в дежурную часть поступило сообщение о массовом отравлении посетителей угарным газом в одном из заведений общепита. По сведениям полицейских, пострадало, предварительно, 13 человек, из них четверо — это несовершеннолетние.
Состояние троих взрослых медиками оценивается как критическое, добавили в полиции.
Все пострадавшие отравились в кафе "Якитория" на улице Гагарина. По предварительной информации, причиной отравления могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.
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Лайф ранее сообщал, что семья в Подольске отравилась угарным газом, два человека погибли. Правоохранители изъяли газовую колонку. Они также истребовали необходимые документы из обслуживающих газовой и управляющей компаний. Следователи назначили экспертизы.
ТАСС / Рогулин Дмитрий