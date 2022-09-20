"Можно превратиться в глыбу" : Дорогой газ принёс в дома немцев стужу

Жители Германии оказались вынуждены экономить на обогреве жилья из-за подорожания газа и электроэнергии. Между тем им всё равно приходится жить в холодных квартирах, рассказали опрошенные WSJ жители Германии.

Уже в августе предприятия ФРГ потребили на 22% меньше газа, чем за тот же месяц в 2018–2021 годах. При этом точных данных по домохозяйствам нет, отмечает издание. В его материале говорится, что в первом полугодии газ в стране потреблялся на 15% меньше, причём минимум половина этих значений обусловлена мягкой погодой.

Директор отдела энергетики будущего и промышленных систем из Института климата, окружающей среды и энергетики в Вуппертале Стефан Лехтенбомер порекомендовал соотечественникам снизить температуру в квартирах на три градуса — это, по его мнению, поможет достичь поставленных правительством целей по экономии топлива.

А среди немецких обывателей уже царят грустные настроения. Так, 27-летняя жительница Кёльна Катарин фон Эссен платит за квартиру-студию 800 евро в месяц, и ей приходится постоянно следить за температурой, Комфорт её жилища существенно зависит от тепла в квартирах соседей, и немке часто приходится спать с грелкой.

"Либо же меня греет кошка", — сетует она.

Представительница Хюрта Николь Кайзер призналась, что её арендная плата выросла с 600 до 640 евро. Ежемесячно она платит также 60 евро арендодателям, чтобы в дальнейшем году сократить конечный счёт за отопление. Комментируя идею о понижении температуры в своём жилище, Кайзер заметила, что "превратится в глыбу", если попытается сделать это.