Набил на ринге: Капитал Усика всего за два года вырос в десять раз
Marca: Боксёр Усик заработал за карьеру $52 млн
Испанский портал Marca назвал сумму, которую украинский боксёр Александр Усик заработал за профессиональную карьеру.
По данным издания, действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF благодаря победам на ринге заработал $52 млн. Эта цифра не включает деньги, полученные от продажи прав на трансляции поединков, рекламные и маркетинговые отчисления. Примечательно, что ещё два года назад состояние Усика оценивалось всего в $4 млн.
Напомним, в ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Усик победил Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титул чемпиона мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской организации (IBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Бой продлился 12 раундов.
ТАСС / ЕРА / ALI HAMED KHAMAJ