Набил на ринге: Капитал Усика всего за два года вырос в десять раз

По данным издания, действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF благодаря победам на ринге заработал $52 млн. Эта цифра не включает деньги, полученные от продажи прав на трансляции поединков, рекламные и маркетинговые отчисления. Примечательно, что ещё два года назад состояние Усика оценивалось всего в $4 млн.