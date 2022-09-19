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19 сентября, 20:46

Набил на ринге: Капитал Усика всего за два года вырос в десять раз

Marca: Боксёр Усик заработал за карьеру $52 млн

Испанский портал Marca назвал сумму, которую украинский боксёр Александр Усик заработал за профессиональную карьеру.

По данным издания, действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF благодаря победам на ринге заработал $52 млн. Эта цифра не включает деньги, полученные от продажи прав на трансляции поединков, рекламные и маркетинговые отчисления. Примечательно, что ещё два года назад состояние Усика оценивалось всего в $4 млн.

Определились возможные соперники Усика, готовые отобрать у него титул чемпиона мира по боксу

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Напомним, в ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Усик победил Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титул чемпиона мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской организации (IBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Бой продлился 12 раундов.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ALI HAMED KHAMAJ

Юлия Коновалова

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