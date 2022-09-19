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Опубликовано 19 сентября 2022, 20:09

ВСУ обстреляли Еленовку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) по направлению: 18:20 — населённый пункт Новомихайловка — населённый пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", — указано в сообщении представительства в телеграм-канале.

ВСУ обстреляли донецкую исправительную колонию
ВСУ обстреляли донецкую исправительную колонию

Накануне ВСУ обстреляли колонию в Еленовке, в результате был убит один украинский военнопленный, пятеро пострадали. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова выразила надежду, что ООН может занять активную позицию после этого инцидента, который демонстрирует необходимость присутствия членов миссии в республике.

ВСУ обстреляли колонию в Еленовке из РСЗО "Ураган"
ВСУ обстреляли колонию в Еленовке из РСЗО "Ураган"

Это не первый случай, когда ВСУ стреляют по месту содержания пленных украинских военных. Ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где содержались пленные бойцы. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор для того, чтобы не дать рассказать военнопленным правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара. Всего, по данным ведомства, 50 погибших и 73 раненых.


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ТАСС / Владимир Гердо

Иван Косицын
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