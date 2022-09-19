ВСУ обстреляли Еленовку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) по направлению: 18:20 — населённый пункт Новомихайловка — населённый пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", — указано в сообщении представительства в телеграм-канале.