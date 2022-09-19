ВСУ обстреляли Еленовку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) по направлению: 18:20 — населённый пункт Новомихайловка — населённый пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", — указано в сообщении представительства в телеграм-канале.
Накануне ВСУ обстреляли колонию в Еленовке, в результате был убит один украинский военнопленный, пятеро пострадали. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова выразила надежду, что ООН может занять активную позицию после этого инцидента, который демонстрирует необходимость присутствия членов миссии в республике.
Это не первый случай, когда ВСУ стреляют по месту содержания пленных украинских военных. Ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где содержались пленные бойцы. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор для того, чтобы не дать рассказать военнопленным правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара. Всего, по данным ведомства, 50 погибших и 73 раненых.
ТАСС / Владимир Гердо