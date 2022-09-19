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19 сентября, 19:48

Есть пленные и трофеи: ВСУ понесли тяжёлые потери после проваленной атаки под Николаевом

Союзные войска отбили атаку ВСУ под Николаевом, противник понёс тяжёлые потери

<p>Военные трофеи союзных войск после отбитой атаки ВСУ под Николаевом. Фото © t.me / <a href="https://t.me/nm_dnr/9047?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nm_dnr</a></p>

Военные трофеи союзных войск после отбитой атаки ВСУ под Николаевом. Фото © t.me / nm_dnr

Союзные войска отбили атаку ВСУ в Николаевской области. В результате украинские войска понесли тяжёлые потери, также захвачены пленные и военные трофеи. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

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"ВСУ продолжают безуспешные попытки продвижения на Херсонском направлении. В районе н.п. Терновые Поды Николаевской области противник бросил значительные силы из мобилизованных военнослужащих ВСУ в атаку на позиции союзных сил", — говорится в сообщении.

Военные трофеи союзных войск. Фото © t.me / nm_dnr

Военные трофеи союзных войск. Фото © t.me / nm_dnr

Российские военные и подразделения мобрезерва НМ ДНР при поддержке танков и артиллерии уничтожили БМП и большое количество живой силы противника. Ещё одна БМП получила лёгкие повреждения и досталась бойцам союзных войск в качестве трофея. Кроме того, в плен попали офицер и медик 24-й бригады ВСУ, им оказали медицинскую помощь.

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Как стало известно из допроса пленных и изучения их документов, старший сержант ВСУ Михаил Сова был признан пригодным к службе и призван по мобилизации 25 февраля, несмотря на то, что является инвалидом без двух пальцев на правой руке.

Ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, которые в ходе "Операции Z" уничтожают живую силу и технику ВСУ. Российские лётчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, таким образом увеличивая ударный потенциал. А особая тактика позволяет им становиться невидимыми для ВСУ.

Иван Косицын

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