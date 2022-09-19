ВСУ понесли тяжёлые потери после проваленной атаки под Николаевом
Союзные войска отбили атаку ВСУ под Николаевом, противник понёс тяжёлые потери
Военные трофеи союзных войск после отбитой атаки ВСУ под Николаевом. Фото © t.me / nm_dnr
Союзные войска отбили атаку ВСУ в Николаевской области. В результате украинские войска понесли тяжёлые потери, также захвачены пленные и военные трофеи. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
"ВСУ продолжают безуспешные попытки продвижения на Херсонском направлении. В районе н.п. Терновые Поды Николаевской области противник бросил значительные силы из мобилизованных военнослужащих ВСУ в атаку на позиции союзных сил", — говорится в сообщении.
Военные трофеи союзных войск. Фото © t.me / nm_dnr
Российские военные и подразделения мобрезерва НМ ДНР при поддержке танков и артиллерии уничтожили БМП и большое количество живой силы противника. Ещё одна БМП получила лёгкие повреждения и досталась бойцам союзных войск в качестве трофея. Кроме того, в плен попали офицер и медик 24-й бригады ВСУ, им оказали медицинскую помощь.
Как стало известно из допроса пленных и изучения их документов, старший сержант ВСУ Михаил Сова был признан пригодным к службе и призван по мобилизации 25 февраля, несмотря на то что является инвалидом без двух пальцев на правой руке.
Ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, которые в ходе "Операции Z" уничтожают живую силу и технику ВСУ. Российские лётчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, таким образом увеличивая ударный потенциал. А особая тактика позволяет им становиться невидимыми для ВСУ.