Союзные войска отбили атаку ВСУ в Николаевской области. В результате украинские войска понесли тяжёлые потери, также захвачены пленные и военные трофеи. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

"ВСУ продолжают безуспешные попытки продвижения на Херсонском направлении. В районе н.п. Терновые Поды Николаевской области противник бросил значительные силы из мобилизованных военнослужащих ВСУ в атаку на позиции союзных сил", — говорится в сообщении.

Военные трофеи союзных войск. Фото © t.me / nm_dnr

Российские военные и подразделения мобрезерва НМ ДНР при поддержке танков и артиллерии уничтожили БМП и большое количество живой силы противника. Ещё одна БМП получила лёгкие повреждения и досталась бойцам союзных войск в качестве трофея. Кроме того, в плен попали офицер и медик 24-й бригады ВСУ, им оказали медицинскую помощь.

Как стало известно из допроса пленных и изучения их документов, старший сержант ВСУ Михаил Сова был признан пригодным к службе и призван по мобилизации 25 февраля, несмотря на то что является инвалидом без двух пальцев на правой руке.