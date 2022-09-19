В Финляндии объяснили, почему не стали закрывать границу для россиян
В Финляндии назвали дискриминационным запрет на закрытие границы для граждан РФ
Финляндия не стала закрывать с 19 сентября государственную границу для российских туристов по примеру Прибалтики и Польши. Газета Yle со ссылкой на МИД Финляндии напоминает, что в стране нет закона, который позволял бы ввести такой "дискриминационный" запрет.
"Закон должен строго соблюдаться. Запрет без причины рассматривается как противоречащий принципам правового государства, которые указаны в Конституции. Ограничение по национальному признаку можно считать дискриминационным", — цитирует издание текст заявления внешнеполитического ведомства.
Напомним, парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми шенгенскими визами, о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше. Так, Финляндия осталась единственным государством ЕС, которое имеет сухопутную границу с РФ и впускает россиян. При этом в погранслужбе страны ранее заявили, что наплыва российских туристов после 19 сентября не ожидается.
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