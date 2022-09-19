В Финляндии объяснили, почему не стали закрывать границу для россиян

Финляндия не стала закрывать с 19 сентября государственную границу для российских туристов по примеру Прибалтики и Польши. Газета Yle со ссылкой на МИД Финляндии напоминает, что в стране нет закона, который позволял бы ввести такой "дискриминационный" запрет.